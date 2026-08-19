OM : Timothy Weah a parlé à Højbjerg pour le capitanat

Pierre-Emile Højbjerg n’est plus le capitaine de l’OM. La décision a été imposée par la direction à Bruno Genesio, qui s’est donc exécuté lors du dernier match amical contre l’Atlético de Madrid. C’est la conséquence pour le Danois d’avoir refusé son départ pour Newcastle, alors que tout était réglé avec les Mapgpies, comme nous vous le révélions. À la place, c’est Timothy Weah qui portait le brassard le week-end dernier. L’Américain semble bien parti pour être le capitaine cette saison, s’il ne s’en va pas d’ici la fin du marché des transferts.

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«Je suis honoré et très fier d’avoir été capitaine. Je n’avais jamais eu cette opportunité dans ma vie, reconnaît-il en conférence de presse, à deux jours de la réception de Strasbourg (vendredi, 20h45) qui lancera cette saison de Ligue 1. On a parlé avec Pierre (Højbjerg). Le contexte est un peu difficile bien sur. C’est comme ça, on a parlé, il m’a encouragé et moi aussi. On est concentré sur l’équipe. J’aime le club et c’est un plus d’avoir ça. Je suis heureux que le coach ait pensé à moi». L’OM espère toujours un départ de son ancien capitaine pour alléger sa masse salariale.