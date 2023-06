PSG : un streamer espagnol se paye la tête de Kylian Mbappé

Les mercato festivals se suivent et se ressemblent pour Kylian Mbappé. Comme chaque fois à cette période de l’année, le champion du monde 2018 a allumé la mèche sur un possible départ au terme de son contrat en 2024. Ce qui pousse la direction parisienne à réfléchir sur un transfert cet été. Du côté de Madrid, il n’en fallait pas moins pour affoler la Maison Blanche, qui rêve toujours autant de Kyks. Toutefois l’une des personnalités importantes sur Twitch et Youtube en Espagne, le steamer Ibai Llanos, n’a pas mâché ses mots sur le comportement de Mbappé avec les Madrilènes.

« Je pense que Mbappé est un type extrêmement lourd. Je pense que ce sentiment qu’il se moque à moitié du Real Madrid est très fatigant, alors que le Real Madrid a donné beaucoup d’importance avec la signature de Kylian Mbappé et que Madrid a été champion d’Europe sans Mbappé. (…) Aimerions-nous que Mbappé vienne au Real Madrid ? Bien sûr, ce serait extraordinaire. Mais le Real Madrid est bien au-dessus du PSG »

