CdM 2026, Iran : manifestations contre la République islamique avant le match face à la Nouvelle-Zélande

Le contexte est particulièrement sensible à quelques heures du coup d’envoi entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande au SoFi Stadium de Los Angeles. Selon l’AFP, plusieurs centaines de manifestants iraniens opposés au régime iranien se sont rassemblés aux abords de l’enceinte pour faire entendre leur voix. Des slogans hostiles aux autorités de Téhéran ont été scandés tout au long de la soirée, tandis que de nombreux membres de la diaspora iranienne, très présente dans la région de Los Angeles, ont marché vers le stade. Sur place, plusieurs vendeurs proposaient également des drapeaux, tee-shirts et casquettes aux couleurs de l’Iran d’avant la révolution islamique de 1979, symbole régulièrement utilisé par les opposants au régime actuel. Cette mobilisation intervient alors que les organisateurs redoutaient depuis plusieurs jours que la rencontre ne serve de caisse de résonance à des revendications politiques. La FIFA a d’ailleurs réussi à entériner l’interdiction du drapeau du lion solaire dans les stades au cours d’un procès expéditif à Los Angeles ce lundi matin.

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Iranian protesters at the

SoFi where Iran kick off against New Zealand in a couple of hours pic.twitter.com/kz88nygpBP — James Ducker (@TelegraphDucker) June 15, 2026

A l’extérieur du stade, les signes de contestation étaient visibles malgré le dispositif de sécurité renforcé mis en place autour de l’événement. Après les contrôles d’accès, de nombreux supporters arboraient le drapeau pré-révolutionnaire iranien, devenu un marqueur fort de l’opposition en exil. Des chants «A mort les terroristes» visant les mollahs ont été scandés par les manifestants, alors que certains comptent huer l’hymne national. Dans ce climat particulier, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait le déplacement à Los Angeles pour assister à cette rencontre particulièrement surveillée. La fédération internationale reste très attentive à tout message politique susceptible d’apparaître dans les tribunes, son règlement interdisant les manifestations de nature politique lors de ses compétitions.