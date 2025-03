Le message alarmiste de l’UNFP sur l’évolution du football !

«La programmation de la Ligue fait qu’on joue samedi et qu’on rejoue mardi en Ligue des champions. On a joué 38 matches, et pour nous protéger, on nous fait jouer samedi et mardi. Donc je me soucie de la santé de mes joueurs et j’essaie de composer des équipes qui soient compétitives pour toutes les rencontres. Le match de ce soir était un gros match. On en a un autre mardi, et je ne me voyais pas aligner deux équipes identiques, parce qu’il y a beaucoup trop peu de récupération entre les deux matches. Surtout avec ce qu’on vient de faire depuis début août». Voici ce que déclarait Bruno Genesio, quelques instants après la lourde défaite du LOSC face au Paris Saint-Germain.

Préoccupé par la santé de ses joueurs avant de défier le Borussia Dortmund dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions, le technicien des Dogues a d’ailleurs reçu un précieux soutien, ce dimanche. Dans un communiqué, l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) s’est ainsi plainte du traitement réservé aux joueurs par la frénésie du calendrier. «Le PSG a joué mercredi dernier en Coupe de France, donc avancer au vendredi la rencontre face à Lille n’aurait laissé que deux jours de récupération aux Parisiens. Voilà bien le genre de situation ingérable imposée par le calendrier international et que nous ne cessons de dénoncer. Ce que la FFF s’est bien gardée, une fois encore, de faire», a tout d’abord rappelé David Terrier, le président de l’UNFP.

L’UNFP s’attaque à la FFF et la FIFA !

Un cri du coeur où l’instance dénonce également le «silence assourdissant» de la Fédération française de football sur la question du calendrier alors «que la protection des licenciés et l’équité des compétitions font partie intégrante de ses prérogatives». Un silence qui «interroge», amenant «même à penser qu’elle (la FFF) ne souhaite pas froisser la FIFA ou qu’elle se cache derrière elle. À moins qu’elle ait décidé d’aborder le sujet ce lundi 3 mars lors des États généraux du football qu’elle a convoqués, sans toutefois y convier tous les acteurs de terrain dans un premier temps. Ce qui laisse à penser qu’elle ne mettra pas le dossier sur la table», ajoute le communiqué.

Exposant ce problème d’organisation des rencontres nationales, David Terrier ajoute finalement que cet épisode malheureux est une «nouvelle preuve de l’impact négatif de l’agenda concocté par la FIFA sur les compétitions domestiques». «Au-delà de la santé physique et mentale des premiers acteurs - dont les instances ne se préoccupent guère -, les retombées du système actuel affectent la qualité des matches et l’équité des compétitions», ajoute le président de l’UNFP, qui considère que le choc entre le PSG et Lille aurait mérité que chacun puisse défendre ses chances sur un pied d’égalité. Le message est passé. Reste désormais à savoir s’il sera réellement entendu…