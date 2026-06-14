CdM 2026, Pays-Bas : Koeman ne cherche aucune excuse

Après la rencontre frustrante conclue par un match nul (2-2) face au Japon, le sélectionneur néerlandais, Ronald Koeman, n’a pas tenu à chercher des excuses. L’ancien entraîneur du Barça a même préféré féliciter la prestation du Japon qui est parvenu à revenir par deux fois au score dans cette première journée du groupe F.

La suite après cette publicité

« Au bout du match, j’étais plus contrarié : mener deux fois à la score et se faire rejoindre à égalité, c’est triste. Mais, au final, à tête reposée, je prends le nul avec philosophie. Je trouve que le Japon est une excellente équipe, capable de gagner de grands matchs, mais nous étions meilleurs, j’ai même eu l’impression qu’ils avaient peur de nous pendant une grande partie du jeu. On ne peut pas tout contrôler dans un match. Je voulais gagner, ça apporte du calme à l’équipe. Mais le Japon est une grande équipe, tout va bien, on peut continuer, on a marqué contre un adversaire difficile ». L’heure est arrivée de rebondir contre la Suède cette semaine.