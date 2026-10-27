Bayern Munich : le remplaçant de Vincent Kompany donne de bonnes nouvelles

Absent pour quelques semaines suite à un problème de santé, Vincent Kompany est en convalescence. Le coach belge de 40 ans dont l’état s’est stabilisé à la suite d’une infection virale va passer par une période de repos. En attendant, le club a des échéances qui arrivent et va affronter Magdebourg ce mercredi en Coupe d’Allemagne.

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Avant cette rencontre face à cette équipe de 2. Bundesliga, l’intérimaire Aaron Danks qui remplace Vincent Kompany a donné de bonnes nouvelles à son sujet : «je lui ai rendu une brève visite hier. Il était de bonne humeur et semble aller mieux de jour en jour. Mais je n’ai pas d’informations importantes concernant un diagnostic ou un retour au club. Il continue de se reposer et a besoin de son temps. Rien n’a changé à ce sujet.»