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Un ancien adjoint de De Zerbi nommé sélectionneur de l’Ukraine

Par Valentin Feuillette
3 min.
de zerbi @Maxppp

Andrea Maldera a été nommé sélectionneur de l’Ukraine ce lundi. Ancien adjoint de Roberto De Zerbi à Brighton puis à l’OM, il s’agit de sa première expér

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ience en tant qu’entraîneur principal. Il a signé un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option, après le départ de Serhiy Rebrov en avril.

Ce n’est pas une découverte totale du poste pour l’Italien, déjà passé dans le staff de l’équipe nationale aux côtés d’Andriy Shevchenko entre 2016 et 2021. L’Ukraine disputera prochainement deux matches amicaux contre la Pologne et le Danemark en juin.

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