Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrygo : Xabi Alonso fait ses annonces

C’est demain que le nouveau visage du Real Madrid commencera à se dessiner. Deux semaines après avoir posé ses valises, en succédant à Carlo Ancelotti, Xabi Alonso s’apprête à diriger son premier match à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs, en affrontant Al-Hilal ce mercredi (21h, heure française). Les Merengues sont bien sur les grands favoris de cette opposition mais plus que l’adversaire ou le prestige de la compétition, le nouvel entraîneur donnera un petit aperçu de comment il veut faire jouer son équipe et avec quels joueurs. «Demain, le rock and roll commence», promet-il.

La suite après cette publicité

La pression quotidienne du club espagnol s’exerce déjà sur les épaules de l’ancien milieu de terrain puisqu’il a déjà été confronté aux sujets chauds du moment en conférence de presse de veille de match. Il y a le cas Mbappé, dont la présence demain est incertaine en raison d’un épisode fiévreux. «C’est un attaquant dynamique, pas un attaquant de position, pas un attaquant de surface de réparation. L’idée n’est pas d’avoir des joueurs fixes. Parce que Kylian n’est pas un neuf de référence mais neuf qui marque beaucoup de buts», affirme le nouveau coach.

La suite après cette publicité

Xabi Alonso à propos de Rodrygo : «Je sais que la fin de la saison n’a pas été facile pour lui»

Il faudra également trouver une place à Jude Bellingham. Aligné en soutien de l’attaquant lors de sa première saison, il opérait dans un rôle plus reculé sur le terrain ces derniers mois et la venue de Mbappé. «Il a la capacité de couvrir beaucoup de terrain, mais il doit partir de la bonne position, analyse Xabi Alonso. Il a l’âme d’un milieu de terrain, il aime créer et il a la capacité de conclure. Nous avons parlé du point de départ, mais il est très à l’écoute.*» Il devrait être titulaire demain soir face aux Saoudiens, probablement au même titre que Vinicius Junior.

«Il est passionné, émotif, et j’aime être à ses côtés. Maintenant, il faut lui trouver le meilleur poste. Mais il a un grand cœur. C’est ce qui a retenu mon attention ces premiers jours.» Point encore plus sensible celui-ci, l’avenir de Rodrygo, dont le nom est mentionné avec insistance du côté d’Arsenal. «Je sais que la fin de la saison n’a pas été facile pour lui. Il a pris du temps pour lui, se ressourcer. Dès le premier instant, nous avons parlé… et je vois qu’il a hâte d’y être. C’est un joueur avec d’énormes qualités, nous avons partagé des choses et il est temps de les mettre en pratique.»

La suite après cette publicité

Un équilibre à trouver

Reste qu’avec cette pléiade de stars, il faudra trouver la bonne formule que Carlo Ancelotti n’est jamais parvenu à trouver cette année, là où il avait réussi le parfait équilibre avant la signature de Kylian Mbappé. «Il est essentiel qu’il y ait un équilibre, de l’engagement et que tout le monde soit impliqué. Je veux une équipe soudée, cela nous facilitera la tâche. Je suis sûr qu’au dernier jour du tournoi, nous serons une meilleure équipe que celle avec laquelle nous avons commencé. Nous aurons corrigé des choses. Le point de départ est demain, nous verrons où nous en sommes.» Au terrain de parler.

Suivez le match Real Madrid - Al Hilal sur DAZN.