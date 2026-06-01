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Atlético : offre du Barça confirmée pour Julián Álvarez

Par Allan Brevi
1 min.
Julian Alvarez @Maxppp

C’est décidément le dossier du moment, et cela depuis de longues semaines déjà. En effet, le FC Barcelone aurait bien transmis une offre officielle à l’Atlético de Madrid pour tenter de recruter Julián Álvarez. Selon Mundo Deportivo, une première proposition estimée à 100 millions d’euros aurait été envoyée directement au club madrilène. Une information d’abord démentie par l’Atlético, qui avait évoqué un "mensonge", mais confirmée depuis côté catalan.

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Du côté du Barça, on insiste sur une approche calme et structurée, loin de toute surenchère médiatique, même si les tensions entre les deux clubs restent palpables. Le club blaugrana considère cette opération comme une tentative parmi d’autres sur le marché estival, d’autant que l’attaquant argentin, sous contrat jusqu’en 2030, aurait déjà fait savoir via son entourage qu’il n’excluait pas un départ, bien au contraire. Reste désormais à savoir si l’Atlético acceptera d’ouvrir la porte à une négociation pour son joueur, dont la clause libératoire est fixée à… 500 millions d’euros.

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