Ollie Watkins va rejoindre l’Arabie saoudite pour 60 M€

Un nouveau transfert d’envergure en Arabie saoudite. Comme révélé par Fabrizio Romano, Ollie Watkins va quitter Aston Villa et s’engager avec Al-Hilal dans les prochaines heures. Les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert de l’international anglais (24 sélections, 7 buts).

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Les Villans ont accepté une offre supérieure à 60 millions d’euros (58,4 millions d’euros, plus de 2 de bonus). Ollie Watkins retrouvera plusieurs noms bien connus du football européen : Crysencio Summerville, Karim Benzema, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Théo Hernandez ou encore Kalidou Koulibaly.