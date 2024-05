Bologne : les folles promesses de la direction à Thiago Motta

Alors que la saison est officiellement terminée pour Bologne, l’heure est à la fête pour la majorité des supporters qui veulent célébrer le ticket verrouillé pour la prochaine Ligue des Champions. Mais pour la direction et le staff, il n’y a pas de temps à perdre. En fin de contrat avec le club bolonais, l’entraîneur italien, Thiago Motta, attire les convoitises et possède un accord avec la Juventus pour remplacer Massimiliano Allegri comme nous vous le révélions. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, une réunion aura lieu ce mardi entre Motta et sa direction pour discuter d’avenir.

La suite après cette publicité

Si les dirigeants ont annoncé publiquement leur intention de faire le maximum pour conserver l’ancien joueur du PSG, le journal italien donne plus de précisions sur les moyens déployés pour convaincre Thiago Motta de rester en Emilie-Romagne. En effet, le président Joey Saputo a un plan ambitieux en tête : une enveloppe de 100 millions d’euros à investir sur les trois prochaines années avec la volonté de faire de Bologne une nouvelle Atalanta. La direction a aussi promis de conserver la majorité des cadres dont Riccardo Calafiori et d’offrir à Thiago Motta un rôle plus central et vaste dans les décisions sportives.