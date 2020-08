Le Borussia Dortmund met fin au feuilleton Jadon Sancho

Où jouera Jadon Sancho la saison prochaine ? Voilà une question qu'on était en droit de se poser. La pépite anglaise semblait vouloir quitter la Ruhr lors de ce mercato estival, et un club lui faisait de l’œil : Manchester United. L'intérêt était visiblement mutuel, puisqu'on parlait déjà de salaire dépassant les 10 millions d'euros pour le joueur, et un potentiel transfert explosant la barre symbolique des 100 millions d'euros.

Mais ces derniers jours, tout s'est un peu refroidi, notamment parce que le Borussia Dortmund ne cédait pas. 120 millions d'euros cash ou rien, c'est ce que demandait l'écurie dirigée par Lucien Favre. Les dirigeants de l'équipe éliminée par le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions avaient même fixé un ultimatum pour le transfert. Celui-ci expirait aujourd'hui.

Sancho sera toujours joueur du Borussia Dortmund la saison prochaine

Et l'Anglais va bien rester au Borussia Dortmund. Dans des propos publiés sur les canaux officiels du club, le directeur sportif Michael Zorc s'est montré très clair : « on compte sur Jadon Sancho. Il jouera pour nous la saison prochaine. La décision est prise. Je pense que ça répond à toutes les questions ». Et ce n'est pas tout...

💬 Michael #Zorc in einer Medienrunde am Rande des Trainings: „Wir planen mit @Sanchooo10. Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv. Ich glaube, das beantwortet alle Fragen.“ pic.twitter.com/6h6HfdJSPY — Borussia Dortmund (@BVB) August 10, 2020

Le joueur des Three Lions va effectivement obtenir une augmentation salariale. « L'été dernier, on avait accordé de fixer le salaire de Jadon en fonction de ses performances. On a prolongé son contrat jusqu'en 2023 », a ajouté le dirigeant. La presse allemande évoquait, quelques minutes avant les déclarations, une prolongation secrète, qui ne l'est donc plus vraiment suite. Manchester United va devoir se rabattre sur d'autres pistes, alors que les fans du BVB vont pouvoir profiter du virevoltant ailier anglais au moins une saison supplémentaire !