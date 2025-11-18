Menu Rechercher
Monaco : nouveau coup dur pour Eric Dier

Par Dahbia Hattabi
Eric Dier @Maxppp

L’infirmerie de l’AS Monaco affiche de nouveau complet. Si Paul Pogba y a pris ses quartiers, il a été rejoint par Eric Dier (8 matches, 2 buts). Arrivé libre l’été dernier en provenance du Bayern Munich, le défenseur anglais de 31 ans a été stoppé par une blessure aux ischio-jambiers.

Proche d’un retour, l’ancien joueur de Tottenham, qui a manqué les 7 dernières sorties de son équipe, est de nouveau blessé. En effet, L’Equipe assure qu’il souffre d’un pépin musculaire, contracté lors d’un entraînement. Une mauvaise nouvelle pour l’ASM.

