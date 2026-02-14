OM : les ultras taclent encore violemment leurs joueurs en tribunes

« Joueurs surcotés et désintéressés. Bougez-vous !!! ». C’est le message cinglant que les supporters ont choisi de diffuser dès le retour des joueurs sur la pelouse du Stade Vélodrome pour le coup d’envoi de la seconde période face à Strasbourg, alors même que les Phocéens menaient au score. Cette banderole, visible dans les tribunes du virage, traduit l’exaspération d’une partie du public marseillais, déjà très remonté après la première période et le contexte explosif qui entoure le club depuis le départ de Roberto De Zerbi.

L’accueil des joueurs avait été marqué par une bronca dès l’échauffement, et la grève symbolique de certains groupes ultras avait laissé certaines zones de la tribune totalement vides, notamment les 15 premières minutes du match. Le message reflète plusieurs semaines de mécontentement accumulé après l’humiliation historique contre le PSG (5-0), le licenciement de De Zerbi officialisé en pleine nuit, et la fragilité sportive affichée lors des derniers matchs. Les joueurs marseillais ont désormais la lourde tâche de répondre aux attentes du public, sous la pression d’un club en pleine tourmente.