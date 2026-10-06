Argentine : le message d’adieu de Lionel Messi

Alors qu’il va affronter le Bénin ce soir avec l’Argentine, Lionel Messi va faire ses adieux au football international. Un dernier match amical avec l’Albiceleste pour le vainqueur de la Coupe du Monde 2022 qui affiche 125 buts en 207 capes. Dans une vidéo pour son équipementier Adidas, il a délivré un message d’adieu pour ses fans.

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Leo: "thank you for loving me so much" La suite après cette publicité us: 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 https://t.co/fx2Zffq1er— adidas Football (@adidasfootball) October 6, 2026

«Le moment est arrivé. Je pars en paix, j’ai tout donné. Ce maillot était mon rêve, ma fierté et ma vie pendant des années. Merci de m’avoir tant aimé, merci pour votre soutien. Je vous porterai toujours avec moi» a-t-il ainsi déclaré.