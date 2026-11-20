Être talentueux, jeune et prometteur ne suffit pas toujours en Premier League. Estêvão en est encore un nouvel exemple. À l’image d’Endrick, lui aussi confronté à une concurrence féroce au Real Madrid, le jeune Brésilien se retrouve aujourd’hui dans une situation paradoxale à Chelsea, où son temps de jeu reste particulièrement limité. Pourtant, difficile de remettre en question le potentiel de l’ancien joueur de Palmeiras. Arrivé à Londres avec une immense réputation, il avait notamment marqué les esprits lors de la victoire des Blues face au FC Barcelone (3-0) en Ligue des Champions. À seulement 18 ans, il avait livré une prestation particulièrement aboutie, ponctuée par un superbe but individuel. Une soirée qui avait considérablement renforcé la hype autour de lui. Sa première saison anglaise s’était d’ailleurs révélée encourageante, avec 8 buts et 3 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Mais depuis, le jeune ailier peine à retrouver une place de choix dans la rotation londonienne.

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Car si la situation est bien différente en club, Estêvão continue de répondre présent avec la Seleção. Lors de ce rassemblement de novembre, Carlo Ancelotti lui a accordé sa confiance en le titularisant à deux reprises. D’abord face au Japon, dans une rencontre finalement perdue par le Brésil (3-2), où le jeune ailier, remplacé à la 58e minute, n’a pas réellement réussi à tirer son épingle du jeu. Quelques jours plus tard, face à Singapour, il a toutefois retrouvé toute son inspiration. Aligné sur le côté droit de l’attaque brésilienne, il a participé activement au large succès des siens (7-0), dans une rencontre également marquée par le réveil de Vinícius Júnior, auteur d’un triplé. Estêvão a d’abord parfaitement servi l’attaquant du Real Madrid à la 21e minute, avant d’offrir une nouvelle passe décisive à Endrick dix minutes plus tard. Puis, à la 51e minute, il s’est lui-même invité à la fête en inscrivant le cinquième but brésilien. Remplacé à la 70e minute sous les applaudissements, il a ainsi signé une prestation particulièrement convaincante, même si le niveau de l’adversité invite évidemment à relativiser. À seulement 19 ans, le joueur compte désormais 16 sélections et 7 réalisations avec le Brésil. Un bilan déjà impressionnant, d’autant plus qu’il avait manqué la dernière Coupe du Monde en raison d’une blessure.

Seulement 3 titularisations et aucun but sous Xabi Alonso

Mais c’est justement là que réside tout le paradoxe. Car à Chelsea, Estêvão est loin de bénéficier du même statut. Depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc londonien, ses opportunités se font rares. À l’approche de la mi-novembre, il ne compte que 10 apparitions, dont trois titularisations. Un bilan particulièrement maigre au regard de ses 36 rencontres disputées la saison passée. La concurrence est importante, où Pedro Neto et Cole Palmer disposent d’une longueur d’avance dans les choix du technicien espagnol. Pourtant, publiquement, ce dernier assure vouloir intégrer le Brésilien à son projet. « Tout le monde doit être prêt, car dans n’importe quel match, chacun peut jouer un rôle important. Chacun peut faire partie de l’équipe. Nous discutons et nous essayons d’échanger nos points de vue. C’est moi qui prends l’initiative, parce qu’il est jeune et j’ai besoin de l’impliquer dans la conversation », avait-il confié, avant de poursuivre : « bien sûr qu’il jouera. La saison est longue et chacun aura son moment. C’est un processus pour l’équipe, pour “Este”, pour moi-même, mais je suis sûr qu’au cours de la saison, il aura ses matchs, ses minutes. Nous n’en sommes encore qu’au début de la saison, mais il sera là. Ce n’est pas une question d’attitude. C’est une question de contexte des matchs. C’est une question de début de saison. » Des paroles rassurantes sur le papier, mais qui peinent encore à se traduire concrètement sur le terrain. D’autant que l’entraîneur a également fermé la porte à un éventuel départ cet hiver, même sous la forme d’un prêt : « Non, non, non. Il n’y a aucune discussion à ce sujet. » Le message est donc clair : Estêvão restera à Chelsea, au moins jusqu’à la fin de la saison.

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Reste désormais à savoir quand Xabi Alonso décidera réellement de lui accorder davantage de responsabilités. À son âge, il est encore en pleine construction. Il n’a pas suffisamment joué pour que l’on puisse tirer des conclusions définitives sur son adaptation à la Premier League. Mais ses prestations avec la Seleção démontrent qu’il possède déjà les qualités nécessaires pour peser au plus haut niveau. Et cette différence de traitement entre son club et sa sélection devient forcément difficile à ignorer. D’autant que le principal intéressé a lui-même pris la parole après la rencontre face à Singapour : « je suis très heureux de pouvoir disputer quelques minutes lors des matchs amicaux. Je remercie Ancelotti pour sa confiance, car tout joueur souhaite être sur le terrain. À Chelsea, je n’ai eu que peu de temps de jeu, mais venir ici et savoir que le coach croit en moi me motive énormément. » Face à Leeds ce samedi, Xabi Alonso aurait peut-être tout intérêt à enfin lui faire confiance. Estêvão n’attend qu’une chose : qu’on lui donne les moyens de briller.