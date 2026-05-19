CdM 2026, Espagne : le joli message de soutien de Lamine Yamal à Fermín López

Coup dur pour la sélection espagnole à l’approche du Mondial 2026 : Fermín López, victime d’une blessure au cinquième métatarsien du pied droit, est contraint de déclarer forfait. Une absence majeure pour Luis de la Fuente, tant le milieu offensif du FC Barcelone s’était imposé comme un élément important de la rotation de la Roja. Cette blessure laisse un vide dans le groupe espagnol, alors que plusieurs options sont désormais étudiées pour compenser son absence…

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Très proche de son coéquipier en club comme en sélection, Lamine Yamal n’a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux pour lui adresser un message de soutien. Dans une story, le jeune prodige du Barça a affiché toute son affection : « on le fera pour toi, mon guerrier ». Un message fort, accompagné d’une promesse symbolique adressée à son ami, avec l’ambition de ramener le titre mondial en Espagne.