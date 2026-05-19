Menu Rechercher
Commenter
CDM

CdM 2026, Espagne : le joli message de soutien de Lamine Yamal à Fermín López

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Coup dur pour la sélection espagnole à l’approche du Mondial 2026 : Fermín López, victime d’une blessure au cinquième métatarsien du pied droit, est contraint de déclarer forfait. Une absence majeure pour Luis de la Fuente, tant le milieu offensif du FC Barcelone s’était imposé comme un élément important de la rotation de la Roja. Cette blessure laisse un vide dans le groupe espagnol, alors que plusieurs options sont désormais étudiées pour compenser son absence…

La suite après cette publicité

Très proche de son coéquipier en club comme en sélection, Lamine Yamal n’a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux pour lui adresser un message de soutien. Dans une story, le jeune prodige du Barça a affiché toute son affection : « on le fera pour toi, mon guerrier ». Un message fort, accompagné d’une promesse symbolique adressée à son ami, avec l’ambition de ramener le titre mondial en Espagne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Espagne
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Espagne Flag Espagne
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier