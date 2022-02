Real Madrid : Ferland Mendy apte contre le PSG ?

Si l'incertitude règne toujours du côté du Paris Saint-Germain concernant la présence ou non de Neymar face au Real Madrid, le doute est également présent dans les rangs madrilènes. En plus de Karim Benzema, incertain pour ce choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, l'état de santé de Ferland Mendy questionne également en Espagne. Blessé aux adducteurs depuis le 23 janvier dernier et un match contre Elche, le latéral gauche des Merengues devrait malgré tout bien tenir sa place face aux hommes de Mauricio Pochettino.

En effet, selon les dernières informations de Marca, le défenseur français gauche se remet doucement de ce souci physique. Déjà présent aux côtés de ses coéquipiers à l'entrainement, Mendy pourrait même prendre part à quelques minutes contre Villarreal ce samedi à l'occasion de la 24ème journée de Liga. A noter que le Real Madrid n’a plus que deux séances d’entraînement à Valdebebas avant le match face au PSG. Demain et dimanche, puisque lundi prochain la formation madrilène s'entrainera au Parc des Princes.