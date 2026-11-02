0 tir, 0 xG, 0 corner… les chiffres historiques de la déroute d’Excelsior face à Twente

L’Excelsior Rotterdam a vécu un véritable cauchemar ce dimanche en Eredivisie. Humilié à domicile par le FC Twente (0-9), lors de la 11e journée du championnat néerlandais, le club rotterdamois a subi une déroute historique, la plus lourde de toute son histoire en championnat. Et les statistiques de cette rencontre donnent presque le vertige. Réduits à dix dès la 5e minute après l’expulsion de Nesto Groen pour un tacle dangereux, les locaux ont totalement sombré face aux vagues offensives adverses. Au coup de sifflet final, leur bilan était tout simplement irréel avec zéro tir, zéro corner, zéro expected goal (xG), seulement un hors-jeu et neuf buts encaissés, auquel s’ajouent moins de 150 passes réussies. Une prestation offensive inexistante et une soirée à oublier au plus vite pour l’Excelsior.

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En face, le FC Twente a signé la plus large victoire de son histoire en Eredivisie, avec deux records individuels pour accompagner cette démonstration. À 34 ans, Wout Weghorst s’est offert un quadruplé (12e, 32e, 33e, 62e), tandis que le Norvégien Sondre Orjasæter a distribué cinq passes décisives en seulement 49 minutes, dont trois pour l’attaquant néerlandais. Daan Rots (45e+1), Jordy Bawuah (49e), ainsi que deux autres réalisations en seconde période ont complété le festival. Une humiliation à tous les étages pour l’Excelsior, qui n’avait encore jamais connu pareille débâcle dans son histoire en championnat.