Rafael Nadal n’a pas caché sa frustration au moment de voir Kylian Mbappé manquer son penalty face au Celta Vigo. Présent dans les tribunes du Santiago-Bernabéu pour assister à la rencontre, la légende du tennis espagnol, désormais membre de la direction du Real Madrid, a vécu l’action avec beaucoup de spontanéité. Une réaction particulièrement expressive qui n’a pas échappé aux caméras, alors que son fils se trouvait juste à ses côtés.

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Mais c’est surtout la réaction du jeune garçon face à l’attitude de son père qui a amusé les internautes. Visiblement surpris par l’explosion de Nadal après l’échec du Français, il a offert une séquence aussi spontanée que savoureuse. Une scène qui rappelle que, même dans son nouveau rôle de dirigeant merengue, l’ancien numéro un mondial reste un supporter passionné du Real Madrid.