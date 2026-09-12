Liga : porté par un grand Kylian Mbappé, le Real Madrid gifle le Rayo et revient à hauteur du Barça !

Tombeur de l’Inter Milan en milieu de semaine malgré une prestation collective peu aboutie, le Real Madrid devait se relancer en championnat, ce samedi soir, lors de la 5e journée. Défaits par le Betis le week-end dernier, les Merengues accueillaient le Rayo Vallecano au Santiago Bernabéu. Pour cette rencontre, José Mourinho alignait une nouvelle fois ses trois fantastiques, à savoir Vinicius Jr, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Petite surprise ? Yan Diomandé, arrivé cet été pour un transfert record, était titularisé à droite. En face, Benat San José optait lui pour un 4-3-3 où Tsitaishvili, Garcia et le buteur maison Camello débutaient. Déjà contraint de s’imposer pour suivre le rythme dingue du rival barcelonais, le club présidé par Florentino Perez vivait des premières minutes difficiles. Bousculés par l’envie des visiteurs et pas vraiment dangereux, les coéquipiers de Konaté se faisaient une première frayeur sur une frappe de Tsitaichvili mais Courtois s’interposait (9e).

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Et quelques minutes plus tard, le Real profitait finalement d’une percussion de Carreras dans la surface pour obtenir un penalty logique après une intervention illicite de Lejeune. Sans trembler, Mbappé ouvrait le score et inscrivait au passage son 92e but en 109 matches avec les Merengues (1-0, 14e). Libérés, les locaux profitaient d’une nouvelle erreur de relance adverse pour faire le break dans la foulée. Servi par Mbappé, qui remisait astucieusement, Carreras concluait parfaitement du plat du pied gauche (2-0, 17e). Dominateur, le Real poursuivait son entreprise et Vinicius Jr passait tout proche du troisième but mais Audero repoussait difficilement (25e). En grande souffrance, le Rayo tentait de réagir mais Camello tombait sur un Courtois imperturbable (27e). Solide défensivement et tranchant offensivement, le Real allait, de son côté, encore piquer.

Mbappé buteur et passeur

Si Diomandé, discret en début de match, s’offrait un premier raid, c’est bien Bellingham qui participait à la fête en reprenant cliniquement un centre en retrait de Vinicius Jr, lui aussi très convaincant (3-0, 35e). En démonstration, les Merengues se baladaient dans la défense des Blanc et rouge mais le tableau d’affichage n’évoluait plus avant la pause malgré une nouvelle énorme occasion où Mbappé trouvait le poteau (45+1e). Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre changeait totalement. Supérieur techniquement, jamais inquiété défensivement et inspiré collectivement au cours du premier acte, le Real paniquait en début de seconde période. Après l’entrée de Camavinga dans l’entrejeu, Diaz lâchait une belle frappe du droit mais sa tentative heurtait le montant de Courtois (47e). Si Mbappé passait ensuite proche du doublé (48e), le Rayo réduisait finalement le score. Sur une passe en retrait très mal ajustée de Vinicius, Camavinga ne pouvait se saisir du cuir et Camello en profitait pour tromper le gardien merengue à bout portant (3-1, 51e).

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Déréglé, le Real se mettait en danger et affichait un visage bien moins serein, à l’image de cette nouvelle tentative de Lejeune détournée par Courtois (55e). Actif ce samedi soir, Vinicius Jr continuait, malgré tout, de faire vivre un calvaire à Ratiu mais sa frappe fuyait de peu le cadre (59e). Dans la dernière demi-heure, les Madrilènes souffraient encore, Tsitaichvili s’illustrait (62e, 63e), les sifflets du public madrilène se faisaient à nouveau entendre mais les hommes de José Mourinho préservaient l’essentiel. Sur un coup franc du nouvel entrant Güler, Dumfries pensait même soulager les siens mais Audero sortait un arrêt de grande classe (77e). Dans les deniers instants, le portier du Rayo brillait encore face à Güler (81e) puis Mbappé (83e) mais s’inclinait une dernière fois sur une frappe croisée parfaite du capitaine des Bleus (4-1, 90+1e). Avec cette victoire logique (4-1), le Real Madrid s’offre trois points précieux et revient à hauteur du Barça en tête de la Liga. De son côté, le Rayo chute au 15e rang.