L’équipe de France peut compter sur l’un des meilleurs viviers de jeunes talents au monde. Dans sa 563e lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a dévoilé un classement des 80 sélections nationales masculines les mieux armées pour l’avenir, en prenant en compte le niveau sportif des 20 meilleurs joueurs de moins de 23 ans éligibles pour chaque pays. Avec un indice de 81 sur 100, la France occupe la deuxième place de ce classement, derrière l’Espagne (84,2), championne du monde en titre, mais devant l’Angleterre (80,9). Pour établir cette hiérarchie, le CIES s’est notamment appuyé sur le temps de jeu accumulé par les joueurs lors des rencontres officielles au niveau senior au cours des douze derniers mois, pondéré par le niveau sportif des matchs disputés.

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L’étude met en lumière plusieurs jeunes talents n’ayant pas encore évolué en sélection A. Du côté français, Jaydee Canvot (81,9) arrive en tête de cette catégorie, tandis que Jacobo Ramón (83,6) et Jobe Bellingham (83,7) se distinguent respectivement pour l’Espagne et l’Angleterre. Également éligible pour le Sénégal, Canvot domine aussi ce classement pour la sélection africaine. Une situation similaire à celle de Nicolò Tresoldi, attaquant du Club Bruges, qui possède les nationalités allemande, italienne et argentine et arrive en tête de cette catégorie pour chacun de ces trois pays. À noter la présence de quatre sélections africaines parmi les quinze premières nations du classement général : le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Ghana.