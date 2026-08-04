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Manchester City : Enzo Maresca évoque la situation de Geronimo Rulli

Par Maxime Barbaud
1 min.
Geronimo Rulli avec l'OM @Maxppp

Avec le probable départ de James Trafford du côté de Leeds où il retrouverait une place de titulaire, Manchester City risque d’avoir besoin d’une nouvelle doublure pour Gianluigi Donnarumma. Le club anglais a ciblé Geronimo Rulli, comme nous vous l’annoncions ces derniers jours. Les discussions avancent mais ne sont toujours pas terminées à en croire la dernière prise de parole d’Enzo Maresca, l’entraîneur des Skyblues en conférence de presse.

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«C’est un effectif qui n’a pas besoin de beaucoup de changements. Le club a tout de même perdu des joueurs d’expérience comme Bernardo (Silva), Nathan (Aké), et John (Stones). Il y a des choses que nous devons faire, entame l’Italien. Concernant les gardiens, il n’y a pas encore de mises à jour. James (Trafford) est toujours un joueur de Manchester City et Rulli est toujours un joueur de Marseille. Donc, nous allons attendre dans les prochains jours.»

Pub. le - MAJ le
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