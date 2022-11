Le joueur le plus sous-coté de l'équipe de France selon Jérôme Rothen

La suite après cette publicité

L'équipe de France va débuter son Mondial, ce mardi 22 novembre (20h) face à l'Australie dans le cadre de la première journée du groupe D (match à suivre en direct sur notre site). Pour Jérôme Rothen, Antoine Griezmann est un joueur essentiel du dispositif de Didier Deschamps. Rothen attend donc qu'il réponde présent durant cette Coupe du Monde.

«Le joueur précieux, c'est Griezmann. Je l'ai souvent critiqué, à juste titre, dans le rôle qu'il doit avoir. Un rôle qui a complètement évolué depuis l'Euro 2016. Derrière, c'est un peu le déclin par rapport à son choix de carrière, par rapport à ce qu'il dégage sur le terrain, que ce soit en club mais aussi en sélection. C'est le chouchou de Didier. On sait qu'il a du mal à le remettre en question ou à le sortir. Il faudra faire avec Antoine Griezmann sur le terrain. Ce qui poussera certainement à jouer avec deux attaquants et donc Antoine en faux numéro 10 puisqu'il est très bas sur le terrain. C'est lui que j'attends. Si Didier lui accorde cette confiance, il faut que ce soit réciproque et qu'Antoine dégage plus de force sur le terrain. J'espère qu'il le fera, j'espère qu'il va nous surprendre et qu'il sera à la hauteur de la position qu'il a dans ce groupe», a confié Rothen pour Foot Mercato dans un entretien à retrouver en intégralité ici.