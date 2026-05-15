Real Madrid: le coup de sang de Kylian Mbappé met un feu monumental

Kylian Mbappé a joué trois matches hier soir. Le premier face à Oviedo. Une rencontre qu’il a gagnée. Entré en jeu à la 69e minute, le Français a été décisif avec une assist pour Jude Bellingham sur le but du 2-0. Le second match était contre les supporters mécontents du Real Madrid. Comme attendu, ils l’ont sifflé et hué à son entrée sur le pré. Mais le Français n’a pas forcément réagi et a même affiché un sourire. Enfin, KM10 s’est offert un troisième match face à Alvaro Arbeloa. Le capitaine des Bleus s’est présenté face aux journalistes et n’a pas hésité à envoyer des piques à son entraîneur. « Le coach m’a dit que j’étais le quatrième choix en attaque (…) Non, aucun (problème avec le coach, ndlr), mais il faut accepter la décision du coach. Je dois travailler pour être meilleur que Vini, Mastantuono et Gonzalo… »

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Mbappé prend cher

Dans la foulée, Arbeloa, qui était choqué après avoir pris connaissance des paroles de KM10, a démenti en conférence de presse. Sauf que l’attaquant français, conscient que chacune de ses prises de parole a un impact considérable, a continué à parler. La presse espagnole réagit ce vendredi à cette sortie tout sauf anodine de la part d’un joueur qui maîtrise sa communication. «Mbappé part en guerre», titre AS, qui a ajouté : «le dernier affrontement n’était pas encore arrivé, et c’est Kylian Mbappé qui décida que la saison du Real Madrid n’était pas encore assez intense. Qu’une autre guerre pouvait encore éclater. Et il fit sa déclaration officielle à tous les micros qu’il put trouver après la victoire 2-0 contre Oviedo, match lors duquel il était entré en jeu. Il s’est adressé aux médias pour attaquer Arbeloa, et ce dernier a riposté. Lorsque Kylian a appris qu’il ne serait pas titulaire pour le Clásico, la situation a dégénéré…»

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Mundo Deportivo parle d’un «coup de gueule scandaleux de Mbappé ». Sur le plateau d’El Chiringuito, un journaliste a qualifié le Français de «problème» pour le Real Madrid tandis qu’un autre a lancé : «Mbappé, je ne te crois pas» après ses propos sur Arbeloa. Journaliste pour AS, Tomas Roncero a aussi taclé l’international tricolore. « La bagarre de l’autre jour (entre Valverde et Tchouameni) n’était pas un hasard. Les relations sont rompues, de nombreux liens entre l’entraîneur et certains joueurs sont détériorés, et Mbappé a une fois de plus montré qu’il était un loup solitaire, car aujourd’hui il exige de parler et se sent très offensé d’avoir été relégué au second plan. Bien sûr, mais il faut lui rappeler, comme nous le savons tous, que l’autre jour, lorsqu’il a appris qu’il ne serait pas titulaire pour le Clásico, il a prétendu être malade pour éviter de voyager et de prendre l’avion avec ses coéquipiers.»

Des attaques contre Arbeloa

Il poursuit : « Arbeloa lui a rappelé qu’il n’était pas en état de jouer quelques minutes dans le Clásico et qu’il n’était pas non plus en état de rester sur le banc. Alors, comment peut-on être titulaire seulement trois jours plus tard ? Cet échange de propos est assez déplorable et montre que tout le monde ici perd de vue les valeurs fondamentales du Real Madrid.» Sur la Cadena SER, Manu Carreño a confié : « cela prouve que le problème du Real Madrid ne se situe pas dans les urnes. Le problème n’est pas Florentino Pérez, même s’il y a eu quelques banderoles aujourd’hui et que l’on verra si Enrique Riquelme se présente ; là n’est pas le problème. Le problème se situe dans le vestiaire, et c’est un problème majeur, surtout après les événements de ce soir. Mbappé a abandonné Arbeloa à son sort, et c’est une grave erreur. Il a le droit de s’exprimer et de donner ses explications, mais sachant qu’Arbeloa est sur la sellette, il l’a laissé tomber. »

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Il ajoute : «Kylian Mbappé a clairement fait savoir qu’il regrettait le départ de Xabi Alonso. Il a déclaré à deux ou trois reprises que la première partie de saison s’était très bien déroulée, faisant manifestement référence au passage d’Alonso au club. Arbeloa a dû s’adresser aux médias sans connaître les propos de Mbappé. Arbeloa a le droit de mettre Mbappé ou tout autre joueur sur le banc. Le problème, c’est que les joueurs se prennent pour les maîtres de l’équipe. L’un d’eux, Vinicius, ne s’entendait pas avec Xabi et n’a cessé de le provoquer jusqu’à prendre sa revanche lors du Clásico. Et maintenant, Mbappé, qui tient ces propos sur Arbeloa, veut clairement faire comprendre qu’il n’est pas son entraîneur. C’est la guerre dans les vestiaires. Vinicius s’entend très bien avec Arbeloa maintenant, mais il était en mauvais termes avec Xabi, et Mbappé était en très bons termes avec Xabi, mais maintenant il est en très mauvais termes avec Arbeloa. »

Certains ont été convaincus par KM10

Le journaliste précise : «je ne sais pas si Mourinho va arriver, mais quel qu’il soit, il aura beaucoup de travail à faire dans ce vestiaire, car c’est là, à mon avis, que réside le vrai problème, et non dans la tribune des dirigeants ou lors des élections. Ce qui doit cesser avec tout nouvel entraîneur, c’est que les joueurs prennent les rênes. Le fait que les stars d’une équipe remettent publiquement en question leurs entraîneurs est devenu monnaie courante, un véritable fléau pour le vestiaire et pour l’équipe. C’est le problème du Real Madrid : un manque criant de leadership dans ce vestiaire, et personne ne parvient à les contrôler. Mbappé sait qu’il reste 180 minutes à Arbeloa comme entraîneur du Real Madrid. Il sait que ses propos ont fait l’effet d’une bombe pour pousser Arbeloa au départ. Il voulait Xabi Alonso, et aujourd’hui, il l’a encore plus clairement affirmé. On sait tous qu’Arbeloa est l’entraîneur préféré de Vinicius. Alors, qui sera le prochain entraîneur, celui de Mbappé ou celui de Vinicius ? »

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Pour le Real Madrid, il faut espérer que ce sera l’entraîneur des deux stars. José Mourinho, qui est le favori, aura fort à faire avec le Brésilien et le Français, dont la prise de parole a été comprise par certains médias. Journaliste pour Radio Marca, Roberto Gómez a lancé : «Mbappé était spectaculaire. Cela faisait des années que je n’avais pas vu un footballeur réagir avec autant d’assurance et de conviction. Voilà un vrai leader de football.» Pour Manu Carreño, Arbeloa n’est pas exempt de tous reproches. « J’ai des doutes quant à savoir si Mbappé avait prémédité sa réaction ou si elle lui est venue spontanément au fil de la rencontre. Car, quelle que soit leur conversation, qu’Arbeloa lui ait dit ou non qu’il était le quatrième attaquant, il faut noter qu’Arbeloa a effectué un double changement avant lui.» En effet, il a fait entrer Bellingham et Carvajal avant de le faire jouer. Tomas Roncero lui a répondu en indiquant que le coach avait peut-être voulu le protéger des sifflets. Leur relation semble rompue et les deux hommes tirent à balles réelles à présent.