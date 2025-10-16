Danilo encense Luis Enrique et le PSG

Ce jeudi, Danilo Pereira a donné une interview à Onze Mondial. Le polyvalent milieu de terrain est revenu sur le sacre du PSG en Ligue des Champions, quelques mois après son départ. « Non, jamais (il n’a pas de regrets, ndlr). Je suis content d’avoir vu le PSG remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Je suis aussi content d’avoir vu des anciens coéquipiers heureux. Notamment les Portugais Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et João Neves, parce que je sais à quel point c’est compliqué d’arriver dans un grand club comme le Paris Saint-Germain depuis le Portugal et de faire le taf comme ils ont pu le faire. C’est avec beaucoup de fierté que j’ai assisté à ça (sourire). » Il a aussi eu quelques mots pour Luis Enrique, l’entraîneur qu’il fallait aux Franciliens.

La suite après cette publicité

« Le PSG cherchait une saison comme ça depuis longtemps. Luis Enrique a fait un très gros travail avec les joueurs, son staff et sa direction. C’est important qu’il y ait cette symbiose. Pour gagner des titres, ça ne passe pas uniquement par les joueurs ou l’entraîneur. Tu dois apporter de l’expérience autour du groupe. C’est primordial de créer un esprit de famille dans le groupe. Actuellement, Paris est une vraie équipe. Tout le monde marche ensemble vers la même direction. C’est ça qui a permis au club de remporter autant de titres. (…) Luis Enrique a une philosophie bien établie. Il parvient à inculquer à ses joueurs que sa philosophie est la meilleure. Une fois que c’est fait, tu peux battre tout le monde, gagner des titres et dominer. Quand les joueurs sont avec et derrière lui, il n’y a pas beaucoup d’équipes qui peuvent rivaliser. La plus grosse arme de Luis Enrique, c’est ça. Au quotidien, il travaille tellement bien que ça devient plus facile à mettre les choses en place sur le terrain.» Lucho appréciera.