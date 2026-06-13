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Coupe du Monde

Un ex-international français : «c’est bizarre que l’équipe tourne autour de Mbappé et pas du Ballon d’Or»

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé avec la France @Maxppp

Même chez ses aînés, Kylian Mbappé n’a pas que des partisans. Dans l’émission L’Equipe de Greg ce vendredi, l’ancien international tricolore Vikash Dhorasoo (18 sélections) a exprimé son incompréhension à l’idée de voir l’équipe de France tourner autour du capitaine des Bleus, plutôt qu’autour du Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Pour lui, tout cela n’a pas de sens.

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« J’ai l’impression que c’est le Ballon d’Or qui est au service de Mbappé, le capitaine. L’équipe tourne plutôt autour de Mbappé, le projet de jeu tourne autour de Mbappé, et pas du Ballon d’Or (Ousmane Dembélé, ndlr), c’est quand même un peu bizarre. Le Ballon d’Or est au service de son capitaine et ce n’est pas l’inverse. Normalement, le jeu est construit POUR le Ballon d’Or, et c’est Dembélé, pas lui. Il va devoir marquer à un moment parce qu’il y a un Ballon d’Or et un mec qui vient de mettre un triplé devant. S’il ne marque pas, il va avoir quelques petits problèmes, donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps. »

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