Le Stade Rennais négocie le départ de Seko Fofana

Le Polonais Sebastian Szymanski a officiellement débarqué hier au Stade Rennais. Le milieu offensif devrait pouvoir apporter sa touche technique et ses qualités de tireur de coups de pied arrêtés. Mai c’est surtout au rayon des départs que les choses bougent en Ille-et-Vilaine. Il y a bien sur le dossier Kader Meïté, où d’après nos informations, Al-Hilal a proposé 40 M€, mais aussi Jérémy Jacquet, très courtisé par Chelsea avec qui il s’est déjà mis d’accord, selon nos informations.

La suite après cette publicité

Rennes n’est pas vendeur pour le défenseur central de 20 ans, à moins de battre son indemnité record, actuellement détenue par Jérémy Doku, parti pour 60 M€ à Manchester City. Habib Beye ne souhaite pas le voir partir, tout en reconnaissant que le contexte n’est pas favorable à son équipe. Jacquet est rapidement devenu un incontournable dans l’esprit de l’entraîneur, là où d’autres l’ont déçu et ont fini par sortir du onze de départ. On pense bien sûr à Ludovic Blas et Seko Fofana, lesquels avaient même été sortis du groupe à Toulouse.

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais discute pour un prêt de Fofana

C’est d’ailleurs depuis ce nul au Stadium Municipal (2-2) que le Stade Rennais s’est complètement relancé en championnat. Habib Beye a finalement été conforté, et a pu confirmer ses choix, comme ceux de faire de l’ancien Nantais et l’ex-Lensois des joueurs de compléments, et non plus des titulaires. Cette situation déçoit forcément, l’Ivorien qui joue moins, mais aussi la direction qui lui a accordé un très gros salaire lorsqu’elle l’a recruté d’Al-Nassr il y a un an contre 20 M€.

D’après Ouest-France, la tendance est même à un départ de Fofana (30 ans). Le Stade Rennais est en discussions avancées avec deux grands clubs portugais, le FC Porto et Benfica, pour un prêt sec du milieu de terrain. Ces dernières semaines, l’entourage du joueur a sondé le marché, trouvant quelques pistes du côté de la Turquie sans qu’il n’y ait eu de suite. Cette fois, les destinations portugaises ont retenu l’attention de l’international ivoirien, tout juste rentré de la CAN.