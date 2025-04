Mercato Arsenal : Mikel Arteta annonce du lourd pour cet été

Deuxième de Premier League en 2023 et 2024, Arsenal est en passe de faire la passe de trois. Relégués à douze points de Liverpool à neuf journées de la fin, les Gunners sont en bonne posture pour se qualifier en Ligue des Champions, mais en ce qui concerne le titre c’est encore compromis. Pourtant, le mandat de Mikel Arteta amène une progression constante de l’équipe londonienne. Actif cet été, Arsenal s’est renforcé en déboursant 108 millions d’euros sur Riccardo Calafiori (Bologne), Mikel Merino (Real Sociedad), David Raya (Brentford), Raheem Sterling (Chelsea, prêt) et Neto (Bournemouth, prêt) mais a été plombé par les blessures.

Alors que Bukayo Saka est sur le retour et qu’Arsenal va surtout se concentrer sur la Ligue des Champions et à garder la tête haute en Premier League pour conserver sa deuxième place, les yeux des Gunners sont rivés cet été pour un mercato qui s’annonce important. Le recrutement d’un attaquant semble d’ailleurs une priorité avec les noms de Viktor Gyökeres (Sporting CP) et Hugo Ekitike (Eintracht Francfort) qui reviennent de plus en plus sur les dernières semaines alors qu’au milieu de terrain l’arrivée de Martin Zubimendi (Real Sociedad) est considérée comme bouclée.

Mikel Arteta a retenu la leçon

Alors que le directeur sportif Edu a été remplacé par l’Italien Adrien Berta, libre après douze ans à l’Atlético de Madrid, ce dernier risque d’avoir du travail à en croire les paroles de son coach Mikel Arteta. En conférence de presse, le technicien basque a annoncé qu’Arsenal sera offensif sur le mercato et va renforcer la profondeur de son groupe : «quand nous allons repartir, nous voulons augmenter la profondeur de l’effectif, la qualité et les compétences dont nous avons besoin pour passer à l’étape suivante.»

Conscient que le groupe réduit de cette année qui a été accompagné de nombreuses blessures a handicapé Arsenal dans sa saison, Mikel Arteta semble avoir retenu la leçon et réclame du lourd : «chaque été est important, car c’est une opportunité et surtout en raison du nombre de joueurs que nous avons dans l’effectif en ce moment et qui est nécessaire. Mais c’est un été important pour beaucoup de choses, car tout d’abord nous devons maintenir les bonnes bases que nous avons et ensuite, évidemment, comment pouvons-nous améliorer et faire évoluer l’équipe.» L’été sera chaud dans le Nord de Londres.