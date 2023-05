LdC : Patrice Evra a eu une altercation avec le staff de Man City

Patrice Evra s’est retrouvé au cœur d’un échange brûlant mercredi soir, après la qualification de Manchester City en finale de Ligue des Champions. Alors que les Citizens célébraient leur triomphe face au maître des lieux, le Real Madrid (4-0, 5-1 score cumulé), l’ancien international français, habillé d’un costume rouge - certainement un clin d’œil à son ancien club Manchester United - a dû être séparé par des membres de la sécurité.

Selon The Sun, Evra reprochait à Manel Estiarte, l’adjoint de Pep Guardiola, des regards provocateurs : «il me regardait, comme pour me dire : 'c’est pour toi (la victoire) ! C’est pour toi’», a-t-il lâché sur CBS après ce moment de tension. Les deux hommes se sont finalement quitté sur une poignée de main pour clore cet épisode.

