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Real Madrid : le groupe pour le Clasico avec Tchouaméni mais sans Mbappé

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
tchouameni @Maxppp
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Le Real Madrid devra se passer de son meilleur buteur pour le choc tant attendu de ce dimanche soir au Camp Nou. Malgré l’espoir entretenu jusqu’au bout, Kylian Mbappé est officiellement forfait et ne figure pas dans le groupe madrilène pour affronter le FC Barcelone. Dans les buts, les Merengues pourront compter sur le retour salvateur de Thibaut Courtois, prêt à reprendre son rôle de rempart face aux assauts catalans.

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Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @FCBarcelona_es
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Au-delà de l’enjeu sportif, tous les regards étaient braqués sur Aurélien Tchouaméni, dont la présence était incertaine après son altercation musclée avec Federico Valverde. Le milieu de terrain français est finalement bien présent dans le groupe, à la différence de l’Uruguayen qui manque à l’appel. Reste à savoir si ce groupe meurtri a de quoi empêcher le Barça de remporter le titre lors de ce match attendu.

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