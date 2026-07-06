Strasbourg : Wilfried Nancy en pole position pour remplacer Gary O’Neil

Après avoir bouclé trois arrivées, Strasbourg passe à la vitesse supérieure dans sa recherche d’un coach. Avec Gary O’Neil parti du côté d’Ipswich Town, le club alsacien s’active pour lui trouver un successeur. Selon les informations d’Onze Mondial, les dirigeants de Blue Co - propriétaire également de Chelsea - ont réduit leur short-list à quelques noms, où figure celui de Wilfired Nancy.

La suite après cette publicité

Libre depuis la fin de son aventure au Celtic Glasgow (décembre 2025 - janvier 2026), où il n’a pas remporté la moindre rencontre en huit rencontres sur le banc écossais, l’entraîneur de 49 ans s’est déjà entretenu avec Strasbourg. Ce dernier avait aussi été contacté par Lorient, pour remplacer Olivier Pantaloni. Toujours selon Onze Mondial, le club strasbourgeois espérait initialement enrouler Thomas Frank, ancien entraîneur de Brentford et de Tottenham. Mais les discussions sont à l’arrêt depuis plusieurs jours.