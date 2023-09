Les confidences de Cristiano Ronaldo sur son avenir

La suite après cette publicité

Le choc entre Al-Nassr et Al-Ahli a tenu toutes ses promesses vendredi soir (4-3). Malgré un grand Riyad Mahrez, c’est l’équipe de Cristiano Ronaldo qui repart avec les 3 points. Le Portugais a dominé en inscrivant 2 buts importants pour les siens. Après la rencontre, l’ancienne star du Real Madrid et de Manchester United a été questionnée à propos de sa passion pour le ballon rond. Celle-ci n’a pas l’air de s’estomper si l’on croit les dires de CR7.

«J’aime encore le football, même à mon âge. J’aime encore jouer, marquer des buts, gagner des matches, et je vais continuer jusqu’à ce que mes jambes me disent que c’est fini. Jusqu’à présent, je me sens bien, j’aide encore l’équipe, mais le plus important pour moi est que nous avons gagné la rencontre (face à Al-Ahli)», déclare Ronaldo, qui fait encore confiance à son corps pour être au top niveau, malgré ses 38 ans.