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NEOM : le gros craquage de Christophe Galtier

Par Josué Cassé
Christophe Galtier cherche des réponses @Maxppp

Une des images fortes du week-end. En effet, ce dimanche, Christophe Galtier a complètement perdu son sang-froid en plein match de championnat saoudien avec Neom. Le technicien français a adressé un doigt d’honneur à un membre du banc adverse, celui d’Al-Fateh, au cours de la rencontre.

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Un geste qui n’est évidemment pas resté sans conséquence : Christophe Galtier a été directement expulsé par l’arbitre. Une nouvelle polémique pour l’entraîneur français, dont le comportement sur le banc n’est pas passé inaperçu.

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