SPL
NEOM : le gros craquage de Christophe Galtier
@Maxppp
Une des images fortes du week-end. En effet, ce dimanche, Christophe Galtier a complètement perdu son sang-froid en plein match de championnat saoudien avec Neom. Le technicien français a adressé un doigt d’honneur à un membre du banc adverse, celui d’Al-Fateh, au cours de la rencontre.
La suite après cette publicité
Un geste qui n’est évidemment pas resté sans conséquence : Christophe Galtier a été directement expulsé par l’arbitre. Une nouvelle polémique pour l’entraîneur français, dont le comportement sur le banc n’est pas passé inaperçu.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer