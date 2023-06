Lionel Messi déchaîne les passions à son arrivée en Chine

La suite après cette publicité

En déplacement en Chine dans le cadre de la tournée estivale de l’Albiceleste, qui affrontera l’Australie jeudi prochain à Pékin, Lionel Messi a eu le droit à un accueil digne d’une rock star ce samedi lors de son arrivée. Reçu par plusieurs centaines de supporters chinois, massés et vêtus pour la plupart de maillots bleu et blanc floqués à son nom, la Pulga a déchaîné les passions.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos mettant en lumière des grappes de supporters patientant devant son hôtel circulent également. Calmes au départ, les fanatiques de l’Argentin ont ensuite récité la chansonnette à tue-tête, scandant son nom sans discontinuer. Un accueil légèrement plus chaleureux que celui offert par le Parc des Princes samedi dernier, lors des célébrations du titre de champion de France du PSG.

Wave after wave of false alarms and crowd surges - then a LOT of disappointed fans as #Messi and co went around to the hotel's back entrance. Security notable by their absence. pic.twitter.com/afMy0NJJL8