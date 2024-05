PSG : Kylian Mbappé a volontairement évité Nasser Al-Khelaïfi

La nouvelle n’a pas pu vous échapper. Ce vendredi 10 mai restera le jour où l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (25 ans), a officiellement annoncé son départ du club, au terme de son contrat en juin prochain. Dans un long message vidéo, l’international français a informé son départ en prenant le temps de remercier tout le monde à Paris, sans nommer son président Nasser Al-Khelaïfi. Un fait qui a été très commenté sur les réseaux sociaux et par la presse.

Et si cela a logiquement étonné, Le Parisien révèle que la relation entre le dirigeant et son joueur est au point mort, et même électrique puisqu’à la veille de la demi-finale face à Dortmund (0-1), lors de l’entraînement de veille de match, le président parisien a été salué par ses joueurs… à l’exception de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus aurait «soigneusement évité de croiser sa route devant les caméras et les objectifs des photographes». Ambiance en cette fin de saison.