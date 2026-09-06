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Hakim Ziyech quitte le Wydad Casablanca

Par Samuel Zemour
1 min.
Ziyech @Maxppp

Hakim Ziyech et le Wydad Casablanca, c’est terminé. Le club marocain a officiellement annoncé la fin de l’aventure de l’ancien joueur de Chelsea, désormais libre de tout contrat à 33 ans. « Ce chapitre n’a peut-être pas duré aussi longtemps que nous l’espérions », a notamment écrit le Wydad dans son message d’adieu, remerciant l’international marocain d’avoir porté ses couleurs et assurant qu’il restera « un membre de la famille du Wydad ». Ziyech aura inscrit 8 buts en 12 rencontres.

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Ziyech peut désormais choisir librement la prochaine destination de sa carrière. Et son nom circule déjà loin du Maroc puisque des rumeurs évoquent notamment un possible départ au Brésil, du côté de Botafogo. À 33 ans, l’ancien joueur de l’Ajax, Chelsea et Galatasaray pourrait ainsi s’offrir une nouvelle aventure après ce passage écourté au Wydad Casablanca.

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