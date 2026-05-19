«Mon petit, fais attention à cette épaule» : l’anecdote folle d’Assou-Ekotto sur Eto’o

L’ancien défenseur de Tottenham et international camerounais Benoît Assou-Ekotto a encore régalé avec son franc-parler lors de son passage dans l’émission Les Nuits du Cazarre Enchaîné sur RMC. Interrogé par Julien Cazarre sur le joueur le plus arrogant qu’il a côtoyé dans sa carrière, l’ancien latéral gauche n’a pas hésité une seconde avant de désigner Samuel Eto’o. «C’est un boulard… mais que j’aime bien», a-t-il lancé avant de raconter une anecdote savoureuse impliquant l’ancienne star du Barça.

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«Un jour il me devait peut-être 500 ou 1000 euros. Je pose ma main sur son épaule et je lui dis : "Sam, s’il te plaît, donne-moi mon argent." Il regarde ma main et il me dit : "Mon petit, fais attention à cette épaule". Pensant alors que mon capitaine souffrait physiquement, je lui demande naturellement s’il a mal. Il me répond : "Non… elle porte trois Ligues des champions"». Une sortie totalement légère qui a immédiatement déclenché l’hilarité sur le plateau et qui résume parfaitement la confiance XXL légendaire de l’ancien buteur camerounais.