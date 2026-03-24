Mercato PSG : Achraf Hakimi veut retourner au Real Madrid !

Les nouveaux galactiques. En 2024, le Real Madrid a recruté libre Kylian Mbappé. Le Français est devenu la nouvelle tête d’affiche des pensionnaires du stade Santiago Bernabéu avec Vinícius Júnior ou encore Jude Bellingham. Florentino Pérez, qui lui courait après depuis des années, a enfin pu réaliser son rêve en mettant la main sur l’un des meilleurs joueurs du monde et une véritable poule aux œufs d’or. Pour cela, il a fallu batailler très longtemps avec le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi, qui se sont pliés en quatre pour retenir le Bondynois. Cela a parfois marché avec une prolongation de contrat en 2022. Mais KM10 est ensuite allé vivre son rêve à Madrid.

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Depuis, le PSG a remporté la Ligue des Champions. Et forcément, cela a attiré un peu plus les regards. Depuis quelques mois, les Merengues suivent de près la situation de Vitinha. Pièce maîtresse du groupe de Luis Enrique, le Portugais plaît beaucoup à Madrid. Si un transfert paraissait envisageable, puisque les relations entre les présidents Pérez et NAK se sont améliorées, le milieu de terrain a calmé les Espagnols, en jurant fidélité aux Franciliens. Mais il n’est pas le seul champion d’Europe à être surveillé par les Madrilènes. Depuis le départ de Mbappé, le nom d’Achraf Hakimi a été cité dans la capitale ibérique. Ancien de la Casa Blanca, le natif de Madrid y a fait une partie de sa formation ainsi que ses débuts dans le monde professionnel.

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Hakimi de retour à la "casa" de départ ?

Ensuite, le latéral droit a été prêté avec succès au BVB avant de poursuivre sa progression à l’Inter puis au PSG. Un club dans lequel il est devenu plus que jamais une référence à son poste. Beaucoup estiment qu’il est le meilleur arrière-droit de la planète football. Sacré Ballon d’Or africain 2025, celui qui a fini 6e lors de l’élection du Ballon d’Or a mené les siens durant la CAN au pays. Les Lions de l’Atlas ont finalement été sacrés après une décision de la CAF, qui doit être examinée par le TAS. Individuellement comme collectivement, tout ou presque a souri au Marocain, qui a toutefois été renvoyé devant la cour criminelle pour viol. Sous contrat jusqu’en 2029, Hakimi, qui a prolongé son bail en février 2025, a souvent avoué se sentir bien à Paris. Mais ce mardi, Radio Marca a lâché une petite bombe.

Le média ibérique, par la voix du journaliste Ramon Álvarez de Mon, explique qu’Achraf Hakimi souhaite retourner au Real Madrid sous la forme d’un transfert. Malgré un long contrat et son rôle au PSG, les bonnes relations entre Madrid et Paris pourraient lui permettre de réaliser son rêve. En tout cas, elles ne seraient plus un frein. Il reste à savoir si les champions de France seraient ouverts à une vente et à quel prix, sachant l’importance du joueur. En ce qui concerne le Real Madrid, il y a des possibilités. Il y a quelques jours, Sport a révélé que les Madrilènes ont fait du recrutement d’un latéral droit une priorité. Outre le départ de Dani Carvajal en fin de contrat en fin de saison, les dirigeants ne seraient pas tout à fait convaincus par Trent Alexander-Arnold, recruté l’été dernier et qui va pourtant mieux. Achraf Hakimi serait une belle option. D’autant qu’il a des soutiens à Madrid, à commencer par son ami Kylian Mbappé.