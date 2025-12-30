Menu Rechercher
Liverpool limoge son responsable des coups de pied arrêtés

Par Aurélien Léger-Moëc
Virgil van Dijk

Liverpool affiche une carence incroyable cette saison sur les coups de pied arrêtés. Ces derniers étaient pourtant une force lors du précédent exercice, mais un grain de sable a suffi à dérégler la machine. Et le dénommé Aaron Briggs en paye le prix.

Comme le révèle The Athletic, Liverpool a décidé de se séparer de son entraîneur en charge des coups de pied arrêtés, Aaron Briggs donc. Cette saison, les Reds ont encaissé 12 buts consécutifs à des coups de pied arrêtés, plus que n’importe quelle équipe du haut de tableau.

