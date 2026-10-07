«C’est moi le patron. Je suis le meilleur coach du Portugal», Jorge Jesus raconté par un de ses anciens joueurs

Durant cette trêve internationale, Jorge Jesus a fait un crime de lèche majesté. En effet, le sélectionneur portugais s’est mis à dos sa star Cristiano Ronaldo qui a quitté le rassemblement suite à un désaccord avec son entraîneur. Si la situation semble fermée pour le moment, cela a permis à l’ancien coach de Benfica et du Sporting CP de montrer qu’il était le chef du navire. Interrogé par RMC Sport, l’ancien latéral Damien Tixier qui a évolué avec Jorge Jesus à Leiria est revenu sur le caractère impétueux du coach portugais.

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«Quand il signe à Leiria, il remplace un coach qui vient de se faire virer au bout d’un mois. Tout de suite, on comprend à qui on a affaire. Son premier discours, c’est: ‘Ici, c’est moi le patron. Je vous le dis, ici, c’est moi le patron. Je suis le meilleur coach du Portugal. Vous le verrez plus tard, je vais entraîner Benfica, le Sporting ou Porto. Vous allez entendre parler de moi. […] Quand il se présente, il vient me voir et me dit: ‘Tu t’appelles comment toi ?’ C’est ça, Jorge Jesus. À ce moment-là, il veut nous montrer que c’est lui le boss et qu’il s’en fout des statuts. Il veut qu’on en prenne un coup dans notre ego et que ça nous soude», a ainsi déclaré celui qui a joué à Lens, au Havre et à Nantes.