Les raisons du retournement de situation avec Suzuki, Enzo Fernandez est chassé à Chelsea

L’imbroglio Zion Suzuki

Le PSG a abandonné la piste menant à Zion Suzuki. Une volte-face inattendue, à l’image de celle que Paris a pu faire dans le dossier Yan Diomandé en début de mercato. En clair, le club de la capitale avait un accord avec le gardien japonais, Luis Enrique s’était même entretenu avec lui. Sauf qu’à la dernière minute ou presque, les agents de Suzuki ont réclamé une commission beaucoup plus élevée que prévu, ce qui est interdit et a mis le deal en stand-by. Le PSG a tenté de contacter le joueur, sauf que les agents de Suzuki lui ont interdit de répondre. Paris a donc lâché le dossier et soupçonne une surenchère d’un club anglais, en l’occurrence Aston Villa. Un petit coup dur pour le PSG qui avait même évoqué l’idée de conserver Zion Suzuki cette saison et de pousser Lucas Chevalier vers la sortie, une idée déjà abandonnée.

La suite après cette publicité

Enzo Fernandez sous le feu des projecteurs

Après une Coupe du Monde où il aura été l’un des protagonistes de l’Argentine finaliste, Enzo Fernández a fait son retour en club où il a été sifflé par une partie de ses supporters. Sauf que le milieu argentin est au cœur de plusieurs gros débats : son attitude lors de la demi-finale contre l’Angleterre a fait polémique, ce qui lui vaut un accueil musclé dans les stades, sans oublier son avenir qui est toujours en suspens. Enzo Fernández a d’ailleurs été prévenu par Ruud Gullit qui a une petite idée de ce à quoi doit s’attendre l’ancien joueur de Benfica. Gullit estime qu’il devra ignorer les provocations et rester concentré sur son football. On verra aussi si Enzo Fernández change de club cet été, en sachant que Manchester City et son entraîneur Enzo Maresca gardent un œil sur le milieu argentin. Une offre de 120 M€ devrait même être faite de la part des Skyblues pour Enzo Fernández.

Le Real Madrid se frotte déjà les mains

Du côté du Real Madrid, retour aux affaires et grande première aujourd’hui. Le Real affronte Schalke 04 en match amical, l’occasion de revoir Kylian Mbappé et de découvrir Yan Diomandé. José Mourinho peut enfin compter sur tout son effectif, il aura donc l’occasion de travailler son animation offensive avec Mbappé et Diomandé notamment. Évidemment, il faudra temporiser sur ce match, les deux joueurs manquent encore de rythme et ce n’est qu’un match amical, mais on aura déjà un premier indice sur le positionnement de l’international ivoirien qui devrait jouer sur le côté droit, le côté gauche étant réservé à Vinicius Junior.