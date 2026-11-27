La sortie médiatique de Joshua Kimmich mercredi soir à Lille, où le milieu de terrain allemand avait ouvertement critiqué la gestion du dossier Jamal Musiala par sa direction, continue de faire parler en Bavière. Alors que l’ensemble du vestiaire soutiendrait la démarche du vice-capitaine munichois selon Bild, Jan-Christian Dreesen, le président du directoire du Bayern Munich, a été invité à réagir à cette polémique lors de la présentation du projet de nouveau stade à Unterhaching. « Concernant la zone mixte après le match et les déclarations de Joshua, je tiens à réitérer ce que j’ai dit récemment ailleurs : nous voulons nous concentrer sur la résolution du problème, et non pas simplement parler. Et il y a un mot important dans cette phrase, n’est-ce pas ? Par conséquent, je n’en dirai pas plus. Vous comprendrez que, puisque nous l’avons déjà dit, nous voulons régler cela en interne », a déclaré le dirigeant de 59 ans.

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Également interrogé sur la possibilité d’une nouvelle réunion interne avec Joshua Kimmich, le patron du club bavarois n’a pas souhaité alimenter davantage la polémique. « Je n’ai pas dit cela. Joshua a déjà évoqué Jamal, et c’est ce que je voulais dire. On a suffisamment parlé de toute cette affaire Jamal Musiala, et c’est pourquoi je maintiens ce que j’ai dit il y a presque une semaine. Concentrons-nous sur la résolution des problèmes, pas sur les discussions. » Une position qui rejoint les dernières indiscrétions de la presse allemande, selon lesquelles la direction munichoise ne serait pas disposée à sanctionner financièrement Kimmich, préférant désormais apaiser les tensions autour de Jamal Musiala.