Portugal - Suisse : les compositions officielles

Suite et fin des huitièmes de finale de la Coupe du monde ce mardi, avec un duel fort intéressant entre le Portugal et la Suisse. Les Lusitaniens s'établissent dans un 4-3-3 avec Diogo Costa dans les cages derrière Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias et Raphaël Guerreiro. Otavio est placé comme sentinelle auprès de Bernardo Silva et William Carvalho. Enfin, Bruno Fernandes et João Félix accompagnent Gonçalo Ramos en attaque. Cristiano Ronaldo débute sur le banc.

La suite après cette publicité

De son côté, la Nati opte pour un 4-3-3 où Yann Sommer officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Edimilson Fernandes, Manuel Akanji, Fabian Schär et Ricardo Rodriguez. Granit Xhaka est positionné en sentinelle auprès de Djibril Sow et Remo Freuler. Enfin, Xherdan Shaqiri et Ruben Vargas épaulent Breel Embolo en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Portugal : Costa - Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro - Bernardo Silva, Otavio, William - Fernandes, Ramos, João Félix

Suisse : Sommer - Fernandes, Akanji, Schär, Rodriguez - Sow, Xhaka, Freuler - Shaqiri, Embolo, Vargas

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.