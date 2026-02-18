Bodo/Glimt a encore choqué toute l’Europe après avoir humilié l’Inter Milan !

Un vent froid qui nous vient du Nord. Club habitué à réaliser de grosses performances sur la scène européenne depuis quelques années, Bodo/Glimt n’est pas à prendre à la légère. Quart de finaliste de la Ligue Europa Conference 2022, la formation norvégienne avait à l’époque humilié l’AS Roma de José Mourinho. L’an dernier, les hommes de Kjetil Knudsen avaient atteint le dernier carré de la Ligue Europa en effaçant l’Olympiakos et la Lazio, échouant seulement contre Tottenham, le vainqueur final de la compétition. Après plusieurs années d’échec dans les tours préliminaires, Bodo/Glimt a cette fois disputé la Ligue des Champions pour la toute première fois de son histoire.

Avec seulement deux points en cinq matches, cela partait mal, mais les Norvégiens ont terminé fort en arrachant le nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-2) puis en gagnant contre Manchester City (3-1) et l’Atlético de Madrid (2-1). Un parcours royal pour la Horde Jaune qui avait reçu les louanges de leur compatriote Erling Haaland après la démonstration contre les Mancuniens. «Bodo mérite amplement sa victoire. Ce n’est pas suffisant. Ils pratiquent un football fantastique. Je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de différent, nous avons tout donné. Nous avons bien commencé avant le premier but, puis ils ont marqué à nouveau. Jens (Hauge) marque le but du siècle, puis on écope d’un carton rouge. Non, ça ne me surprend pas. J’ai vu presque tous leurs matchs européens ces quatre ou cinq dernières années. J’ai vu des équipes venir ici et galérer comme nous aujourd’hui. Ce n’est pas facile de venir jouer ici. Mais on est City, on va gagner des matchs comme celui-ci. C’est juste dommage», avait-il déclaré au micro de TV2.

Un exploit XXL

Ce mercredi, un nouvel adversaire réputé en Europe débarquait dans l’antre de Bodo/Glimt, l’Aspmyra Stadium, puisque le finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, l’Inter Milan arrivait. Un match longtemps équilibré, mais qui a vu Bodo/Glimt s’envoler en seconde période grâce à ses héros Jens Petter-Hauge, qui a inscrit un but sublime, et Kasper Hogh qui s’est offert un but et deux passes décisives. Une victoire 3-1 qui permet de rêver de l’exploit d’une qualification du côté de Milan. Ancien joueur du club rival, l’AC Milan, Jens-Petter Hauge s’est confié après avoir fait très mal à ses adversaires : «c’est toujours agréable de marquer des buts, c’était mon premier match contre l’Inter, mais il avait une saveur particulière pour moi.»

Ancien joueur de Lens, Patrick Berg s’est aussi confié sur TV2 sur ce nouvel exploit qu’il a vécu avec Bodo/Glimt :«je pense que nous ne réaliserons pleinement l’ampleur de la situation qu’après le match. Nous avons su nous remettre en question et penser constamment au prochain match, et nous continuons sur cette lancée. Ce qui s’est passé contre City et l’Atlético semble déjà bien loin. J’ai toujours cru que nous pouvions accomplir de grandes choses. J’espérais et j’y croyais. Mais bien sûr, pas à ce que nous avons accompli aujourd’hui. Je ne pense pas que quiconque aurait pu l’imaginer.» Les médias étrangers sont totalement sous le charme de la proposition des Norvégiens. «Ils portent du jaune, mais ce n’est pas le Brésil», titre les Espagnols de Movistar.

«Bodø est un enfer, et l’Inter y perd aussi. Le match retour sera un véritable exploit», note de son côté La Gazzetta dello Sport en Italie. Désormais, il faudra se concentrer sur le match retour qui se déroulera mardi prochain du côté de Milan. Patrick Berg a particulièrement hâte de vivre ce moment : «l’Inter figure parmi les meilleures équipes du monde ces dernières saisons, avec deux finales de Ligue des Champions en quelques années, et l’Italie a également réalisé de belles performances. C’est une équipe de football de très haut niveau européen. Nous sommes impatients de relever ce nouveau défi». La folie Bodo/Glimt n’a pas fini d’animer la Ligue des Champions cette saison.