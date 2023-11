Le Trophée des Champions pourrait se jouer en France

Le Trophée des Champions est toujours dans une impasse. Alors que la rencontre entre le Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain, et le vainqueur de la Coupe de France, le Toulouse FC, devait se tenir cet été en Thaïlande, le match a finalement été annulé en raison du retrait du promoteur local. Depuis, le Trophée des Champions a été reprogrammé cet hiver, à la date du 3 janvier prochain, mais le lieu de cette rencontre n’a toujours pas été défini.

Selon les informations de L’Équipe, plusieurs pays ont alors manifesté leur intérêt comme le Qatar, l’Arabie saoudite, le Maroc et plus récemment la République démocratique du Congo. Mais pour des raisons politiques et de logistiques, le Trophée des champions pourrait finalement avoir lieu en France. Après le retrait de la Thaïlande, le Téfécé s’était d’ailleurs proposé pour être l’hôte de la rencontre, mais rien n’a encore été acté.