PSG : Kylian Mbappé est de retour

L'heure de la reprise a sonné pour Kylian Mbappé ! Le champion du monde 2018, qui a prolongé son contrat au PSG cet été alors que tout le monde l'attendait au Real Madrid, est arrivé ce lundi au Camp des Loges sur les coups de midi pour effectuer son grand retour à l'entraînement après ses vacances. L'ancien Monégasque sera accompagné d'autres internationaux ayant bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires, tels que Nuno Mendes, Pablo Sarabia, Achraf Hakimi et Presnel Kimpembe.

Les éléments cités se soumettront à une batterie de tests médicaux et physiques, comme à l'accoutumée, avant de fouler le pré pour une séance collective à 16h30, comme le précise RMC Sport. KM7 s'est notamment récemment entretenu du côté de Monaco, à la Turbie. Les jeunes El Chadaille Bitshiabu et Nathan Bitumazala sont eux arrivés en premier tôt dans la matinée. La semaine précédente, Lionel Messi et Neymar Jr avaient notamment écourté leurs vacances pour revenir plus tôt au centre d'entraînement du club de la capitale, tout comme Marquinhos ou encore Keylor Navas.