CdM 2022, Pays-Bas : Louis van Gaal critique ses joueurs

Malgré la victoire des Pays-Bas contre les États-Unis (3-1), ce samedi en 8es de finale de la Coupe du monde, Louis van Gaal s'est montré très critique envers les siens. Frustré par le niveau de jeu affiché, le sélectionneur des Oranje a ainsi rappelé à l'ordre ses joueurs. Un discours éloigné de celui prononcé par Memphis Depay, quelques minutes plus tôt.

«À la pause, j'ai été très critique. On menait 2-0, avec deux buts fantastiques. Le premier est une splendeur et montre bien la dynamique collective. Un but d'équipe. Mais nous avons souffert en première mi-temps et avons été souvent privés de ballon. Ce n'est pas acceptable au Mondial. Si on joue comme ça contre les meilleures équipes, ça va pas le faire... En seconde période, on a eu une possession de balle incroyable. Nous avons livré une performance sans faiblesse, même si nous avons pris un but bêtement [...]. Cela fait un an que je le dis : nous pouvons être champions du monde. Je ne dis pas que nous le serons, mais nous le pouvons.» C'est dit !