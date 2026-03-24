Algérie : Anis Hadj-Moussa forfait pour ce rassemblement

Afin de se préparer au mieux pour la Coupe du monde lors de laquelle elle affrontera la Jordanie, l’Autriche et l’Argentine, l’Algérie va affronter le Guatamela et l’Uruguay lors de ce rassemblement. En Italie, les Fennecs devront jauger, notamment face à la Celeste, s’ils ont les moyens de lutter lors du prochain Mondial. Pour ce faire, Vladimir Petkovic a décidé de convoquer plusieurs nouveaux. Il sera, en revanche, privé d’Anis Hadj-Moussa, touché par une lésion musculaire.

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La FAF a donné plus d’éléments sur ses réseaux sociaux : «arrivé blessé au stage de la sélection nationale, Anis Hadj Moussa a été soumis à des examens médicaux qui ont confirmé son indisponibilité pour les deux matchs amicaux prévus face au Guatemala et à l’Uruguay. Il a été autorisé à quitter ce mardi matin le regroupement afin de regagner son club, où il poursuivra les soins nécessaires à sa récupération.»