CdM 2026 : Michel Platini voit le Portugal remporter la compétition

Présent à Turin dans le cadre d’un événement, Michel Platini a été interrogé sur le futur vainqueur potentiel de la Coupe du Monde 2026. Et pour l’ancienne gloire des Bleus, le favori pourrait bien être le Portugal, malgré son entrée en lice délicate face à la République démocratique du Congo (1-1).

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« Je mettrais une pièce sur le Portugal. Si vous avez vu comment le PSG a joué avec ses milieux portugais, je pense qu’ils pourraient nous surprendre lors de ce tournoi. Je pense que Cristiano a son destin entre ses mains et dans sa tête. C’est lui qui décidera quoi faire et quand il le fera. Il a clairement un physique différent du mien, ce qui lui permettra de continuer à jouer beaucoup plus longtemps. Je n’ai pas eu de chance avec ma blessure en 1986 pour la Coupe du Monde, le drame du Heysel, j’ai vécu tant de choses qui m’ont poussé à arrêter plus tôt. Si Ronaldo est toujours passionné par le football, et il l’est pour continuer à jouer. Si l’entraîneur continue à l’aligner, je suis sûr qu’il a raison », a confié le triple Ballon d’Or.